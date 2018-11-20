"Шахтар" опублікував яскраве відео, присвячене 100 матчам Ісмаїлі в клубі
Нещодавно Ісмаїлі провів свій 100-й матч за "Шахтар", і донецький клуб з цього приводу випустив спеціальне відео з кращими моментами бразильського захисника у клубі.
За весь час перебування в "Шахтарі" лівий захисник Ісмаїлі забив 13 м'ячів і зробив 26 гольових передач.
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Нагадаємо, що за результатами голосування, організованому на офіційному сайті УПЛ, найкращим гравцем жовтня визнаний Ісмаїлі. Минулого місяця футболіст "Шахтаря" повністю відіграв в чемпіонаті три матчі, в яких віддав одну результативну передачу.
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Джерело: 24 Канал
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