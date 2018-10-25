"Шахтар" передасть 5 гривень з кожного білета на матч з "Динамо" на дитячу лікарню у Харкові
3 листопада відбудеться українське "ель-класіко" – "Шахтар" у Харкові прийматиме "Динамо". У донецькому клубі вирішили частину коштів з цього матчу направити благодійність.
Як повідомили у "Шахтарі", 5 гривень з кожного білету будуть направлені на лікування дітей. За ці гроші планується придбати обладнання для Харківської обласної дитячої клінічної лікарні №1.
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Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека у дитячій лікарні
У клубі зазначили, що раніше футболісти та тренери "Шахтаря" вже купували обладнання та медикаменти для медзакладу.
Джерело: 24 Канал
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