"Шахтар" передасть 5 гривень з кожного білета на матч з "Динамо" на дитячу лікарню у Харкові

3 листопада відбудеться українське "ель-класіко" – "Шахтар" у Харкові прийматиме "Динамо". У донецькому клубі вирішили частину коштів з цього матчу направити благодійність.

Як повідомили у "Шахтарі", 5 гривень з кожного білету будуть направлені на лікування дітей. За ці гроші планується придбати обладнання для Харківської обласної дитячої клінічної лікарні №1.

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Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека у дитячій лікарні

У клубі зазначили, що раніше футболісти та тренери "Шахтаря" вже купували обладнання та медикаменти для медзакладу.