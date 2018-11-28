"Шахтар" під орудою Фонсеки повторив антирекорд Ліги чемпіонів і може погіршити ситуацію

Донецький "Шахтар", який напередодні переміг "Хоффенхайм" у 5-у турі Ліги чемпіонів, може оновити клубний антирекорд.

Хоча "Шахтар" і переміг "Хоффенхайм", проте два пропущені голи стали "ложкою дьогтю" для "гірників".

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У цьому сезоні розіграшу Ліги чемпіонів донеччани пропустили вже 15 м'ячів: 9 голів "Шахтарю" забив "Манчестер Сіті", 2 – "Ліон" і ще 4 – "Хоффенхайм".

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Стільки ж "Шахтар" пропускав тільки в сезоні 2000/01. Тоді український клуб на груповому етапі зустрівся з "Арсеналом", "Лаціо" і "Спартою". У тому сезоні "Шахтар" з шістьма очками посів 3-е місце в групі.

Нагадаємо, що "Шахтарю", щоб вийти в плей-офф Ліги чемпіонів обов'язково потрібно перемагати в наступному матчі "Ліон".