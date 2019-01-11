"Шахтар" підписав контракт з гравцем збірної Ізраїля

Футбольний клуб "Шахтар" уклав п’ятирічний контракт з ізраїльським півзахисником Манором Соломоном.

Манор Соломон є вихованцем "Маккабі" з Петах-Тікви. У складі першої команди дебютував 26 листопада 2016 року. Загалом у чемпіонаті Ізраїлю провів 67 матчів та забив 8 м’ячів. Нинішнього сезону – 2 голи у 12 поєдинках. Виступав за збірні Ізраїлю всіх вікових категорій. У вересні 2018-го дебютував у національній команді. Торік увійшов до топ-50 талантів європейського футболу за версією uefa.com.

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ФК «Шахтар» підписав п’ятирічний контракт із Манором Соломоном. Ласкаво просимо!



Дізнайтеся подробиці: https://t.co/BA5HhgAptr pic.twitter.com/onjvmW10Ng — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) January 11, 2019

"Я щасливий стати гравцем "Шахтаря" – великого клубу, що є конкурентоспроможним у найпрестижніших турнірах Європи. Для мене велика честь бути його частиною, і це величезний крок уперед у моїй кар’єрі, адже в "Шахтарі" я зможу розвиватися й вдосконалюватись", – заявив Соломон після підписання контракту.

Манор Соломон народився 24 липня 1999 року в м. Кфар-Сава (Ізраїль) Зріст: 170 см. Амплуа: атакувальний півзахисник.

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