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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      "Шахтар" показав стан газону на стадіоні "Хоффенхайму": фото

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      Газон на стадіоні "Райн-Некар-Арена" у відмінному стані
      Газон на стадіоні "Райн-Некар-Арена" у відмінному стані / FCShakhtar

      Донецький "Шахтар" у передчутті важливого матчу Ліги чемпіонів проти німецького "Хоффенхайму".

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      "Гірники" у соціальних мережах показали стан газону на стадіоні "Райн-Некар-Арена" в Зінсгаймі.

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      Як видно на фото, газон у відмінному стані. Ввечері очікується легкий дощ, однак він не повинен завадити грі.

      Нагадаємо, матч "Хоффенхайм" – "Шахтар" відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок зустрічі о 22:00.

      Теги: Спорт Ліга чемпіонів Футбол Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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