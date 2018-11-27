"Шахтар" показав стан газону на стадіоні "Хоффенхайму": фото

Донецький "Шахтар" у передчутті важливого матчу Ліги чемпіонів проти німецького "Хоффенхайму".

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"Гірники" у соціальних мережах показали стан газону на стадіоні "Райн-Некар-Арена" в Зінсгаймі.

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Як видно на фото, газон у відмінному стані. Ввечері очікується легкий дощ, однак він не повинен завадити грі.

Нагадаємо, матч "Хоффенхайм" – "Шахтар" відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок зустрічі о 22:00.