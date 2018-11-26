"Шахтар" полетів на матч Ліги чемпіонів без двох ключових гравців

26 листопада "Шахтар" вирушив до Німеччини, де зіграє черговий матч Ліги чемпіонів проти "Хоффенхайма".

У розташуванні "гірників" відсутній один з лідерів команди Марлос, який не встиг відновитися після травми. Також поза заявкою на матч буде захисник Ярослав Ракицький.

Читайте також: "Шахтар" зіграє проти "Хоффенхайму": прогноз букмекерів на боротьбу за плей-офф Ліги чемпіонів

Загалом головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека на матч 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Хоффенхайма" взяв 20 футболістів.

Заявка Шахтаря на матч Ліги чемпіонів проти Хоффенхайма

Воротарі: П'ятов, Шевченко;

Захисники: Бутко, Данченко, Хочолава, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі;

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Алан Патрік, Коваленко, Болбат, Сіпріано, Нем, Дентіньо, Тайсон, Тотовицький;

Нападники: Кайоде, Мораєс.

Читайте також: Матч "Шахтаря" в Лізі чемпіонів буде обслуговувати щасливий для України рефері

Зазначимо, у цьому сезоні Марлос зіграв за "Шахтар" 12 матчів, відзначившись 6-ма голами. В активі Ракицького 11 зустрічей і 1 взяття воріт.

Нагадаємо, що матч Ліги чемпіонів "Хоффенхайм" – "Шахтар" відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок – о 22:00.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24