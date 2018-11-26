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      "Шахтар" полетів на матч Ліги чемпіонів без двох ключових гравців

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      Марлос та Ракицький не зіграють проти "Хоффенхайма"
      Марлос та Ракицький не зіграють проти "Хоффенхайма"

      26 листопада "Шахтар" вирушив до Німеччини, де зіграє черговий матч Ліги чемпіонів проти "Хоффенхайма".

      У розташуванні "гірників" відсутній один з лідерів команди Марлос, який не встиг відновитися після травми. Також поза заявкою на матч буде захисник Ярослав Ракицький.

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      Загалом головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека на матч 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Хоффенхайма" взяв 20 футболістів.

      Заявка Шахтаря на матч Ліги чемпіонів проти Хоффенхайма

      Воротарі: П'ятов, Шевченко;

      Захисники: Бутко, Данченко, Хочолава, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі;

      Півзахисники: Степаненко, Майкон, Алан Патрік, Коваленко, Болбат, Сіпріано, Нем, Дентіньо, Тайсон, Тотовицький;

      Нападники: Кайоде, Мораєс.

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      Зазначимо, у цьому сезоні Марлос зіграв за "Шахтар" 12 матчів, відзначившись 6-ма голами. В активі Ракицького 11 зустрічей і 1 взяття воріт.

      Нагадаємо, що матч Ліги чемпіонів "Хоффенхайм" – "Шахтар" відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок – о 22:00.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Шахтар Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
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