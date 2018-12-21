"Шахтар" посилився гравцем збірної Бразилії

Донецький "Шахтар" посилився бразильским нападником Маркосом Антоніо, який був гравцем юнацької збірної Бразилії.

Угода з футболістом португальського "Ешторіла" розрахована на 5 років, інші деталі угоди не розголошуються, повідомляє A Bola Brasil.

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Джерело стверджує, що Паулу Фонсека ще не вирішив, залишити Маркоса в Португалії до літа або взяти з "Шахтарем" на зимові збори, а там подивитися на те, чи готовий він зараз боротися за місце в основному складі.

В "Ешторілі" Маркос зіграв 6 матчів: три в чемпіонаті, два в Кубку Португалії і один в Кубку Ліги. Ще п'ять поєдинків він зіграв за молодіжну команду "Ешторіла". Голів не забивав, але за першу команду відзначився двома результативними передачами.

У Бразилії журналісти Маркоса Антоніо порівнюють з Вінісіус Жуніором, який зараз виступає за мадридський "Реал". Але колишні тренери і партнери по команді кажуть, що він по стилю гри більше схожий на Андреса Іньєсту. Він добре працює в центрі поля, розвиває атаки і може легко сам як віддати результативний пас, так і забити гол.

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