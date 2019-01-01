"Шахтар" потрапив у топ-100 клубів світу із найдорожчими складами

Наприкінці 2018 року авторитетний портал Transfermarkt оновив вартість футболістів, які виступають практично у всіх футбольних лігах світу.

У підсумку, вийшло, що на сьогоднішній день, найдорожчий склад на планеті має іспанська "Барселона". Цікаво, що в топ-100 футбольних клубів світу за цим показником знайшлося місце і одному представнику української Прем'єр-ліги.

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На 76 позиції, якраз, між аргентинським "Рівер Плейтлом" і італійським "Кальярі", розташувався "Шахтар". Трансферну вартість всіх футболістів першої команди гірників портал оцінив у 113 мільйонів євро.

Трохи не дотягло за сукупністю вартості своїх кадрів до топ-100 київське "Динамо". Зараз склад команди Олександра Хацкевича за даними Transfermarkt коштує 81,5 млн євро. А замикає топ-100 іспанська "Депортіво", яке може похвалитися складом в 87 млн ​​євро.

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