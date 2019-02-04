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      "Шахтар" познущався над болгарським клубом на зборах: відео голів

      474 Читать новость на русском
      Шахтар – Ботев результат та огляд
      Шахтар – Ботев результат та огляд / shakhtar.com

      "Шахтар" здобув розгромну перемогу над болгарським "Ботевом" (6:1) в рамках підготовки до другої частини сезону.

      Шахтар – Ботев 6:1
      Голи: Тотовицький, 33, 37, Бутко, 51, Кайоде, 54, 87, Майкон, 71 – Марін, 47

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      У першому таймі Тотовицький оформив дубль за 5 хвилин. Спершу він результативно вийшов на побачення з голкіпером гостей після передачі Кайоде, а за декілька хвилин Тотовицький розстріляв ворота "Ботева" після прострілу Марлоса.

      Після перерви "гірники" почали розстрілювати ворота суперника, довівши рахунок до розгромного. М'ячі забили Богдан Бутко (51), Оларенваджу Кайоде (54, 86) та Майкон (70). Автором голу у складі "Ботева" став Марін Лазар (47).

      Свій наступний контрольний поєдинок "Шахтар" проведе 7 лютого проти австрійського "Ваккера".

      Дивіться відео голів Шахтаря у контрольному матчі проти Ботева


       

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      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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