"Шахтар" продасть Ракицького в "Зеніт": стала відома вартість трансферу

Російські ЗМІ вслід за українськими повідомляють про перехід захисника донецького "Шахтаря" в "Зеніт". Український клуб отримає круглу суму за свого вихованця.

Як стало відомо "Чемпіонату", "Зеніт" зробив донецькому "Шахтарю" пропозицію про придбання Ракицького в розмірі близько 10 млн євро.

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Гравець, за даними видання, також зацікавлений у переході.

У поточному сезоні Ярослав Ракицький провів за "Шахтар" 16 матчів у всіх турнірах. У його активі 1 гол та одна результативна передача. За даними порталу Transfermarkt, його вартість складає 7,5 млн євро. Контракт Ракицького з "Шахтарем" чинний до літа 2022 року. За час виступу в складі "гірників" футболіст встиг шість разів стати чемпіоном України й стільки ж раз завоювати Кубок країни.

Відзначимо, що в цьому сезоні наставник "гірників" Паулу Фонсека не завжди довіряв Ракицькому місце в основі своєї команди. Відтак, "Шахтар" шукає нового оборонця і, за попередньою інформацією, домовився про перехід влітку Валерія Бондаренка з "Олександрії".

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