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      "Шахтар" ризикує втратити ще одного захисника

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      Ордець може покинути Шахтар
      Ордець може покинути Шахтар / Footboom.com

      Вслід за Ярославом Ракицьким донецький "Шахтар" може покинути ще один центральний захисник. Влітку лави донеччан ризикує залишити 26-річний Іван Ордець.

      Як повідомляє Sport Arena, Іван Ордець і "Шахтар" не можуть домовитися про новий контракт.

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      Чинна угода захисника з клубом закінчується у кінці червня 2019 року.

      Уже зараз Іван може підписувати попередню угоду з будь-яким іншим клубом, але поки "Шахтар" і гравець намагаються узгодити продовження контракту.

      Відзначимо, що Ордець – це не єдиний центральний захисник, який найближчим часом може покинути "Шахтар". Раніше повідомлялося, що Ярослава Ракицького хоче придбати російський "Зеніт". Клубчи начебто ведуть перемовини.

      У той же самий час "Шахтар" вже підписав контракт з центральним захисником "Олександрії" Валерієм Бондаренком. Він приєднається до "гірників" влітку.

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      Теги: Футбол Спорт Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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