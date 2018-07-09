"Шахтар" розгромив "Вітесс" у товариському матчі
"Шахтар" вдало провів контрольний поєдинок на зборах в Австрії. На цей раз команда Паулу Фонсеки крупно обіграла голландський "Вітесс" - 4:1.
У донеччан м'ячі забили гравці збірної України: Тарас Степаненко, Богдан Бутко, Віктор Коваленко та новоспечений гравець "гірників" Жуніор Мораес, у "Вітесса" - Рой Беренс.
Читайте також: Товариський матч: "Динамо" мінімально здолало румунський клуб
В ході другого збору "Шахтареві" залишилося провести лише один матч. У четвер 12 липня суперником української команди стане турецький "Бешикташ".
Нагадаємо, у стартовому контрольному матчі австрійського збору "гірники" розібралися з віденською "Аустрією" - 3:0.
"Шахтар" - "Вітесс" 4:1
Голи: Степаненко 31, Бутко 57, Коваленко 76, Мораес 81 - Беренс 89
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі