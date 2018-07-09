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"Шахтар" розгромив "Вітесс" у товариському матчі

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"Шахтар" обіграв "Вітесс"
"Шахтар" обіграв "Вітесс" / shakhtar.org

"Шахтар" вдало провів контрольний поєдинок на зборах в Австрії. На цей раз команда Паулу Фонсеки крупно обіграла голландський "Вітесс" - 4:1.

У донеччан м'ячі забили гравці збірної України: Тарас Степаненко, Богдан Бутко, Віктор Коваленко та новоспечений гравець "гірників" Жуніор Мораес, у "Вітесса" - Рой Беренс.

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В ході другого збору "Шахтареві" залишилося провести лише один матч. У четвер 12 липня суперником української команди стане турецький "Бешикташ".

Нагадаємо, у стартовому контрольному матчі австрійського збору "гірники" розібралися з віденською "Аустрією" - 3:0.

"Шахтар" - "Вітесс" 4:1

Голи: Степаненко 31, Бутко 57, Коваленко 76, Мораес 81 - Беренс 89

Теги: Новини спорту Шахтар
Джерело: 24 Канал
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