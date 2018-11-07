"Шахтар" розгромно поступився "Манчестер Сіті" у Юнацькій лізі УЄФА

"Шахтар" в рамках 4-го туру групового етапу Ліги УЄФА, яку ще називають юнацькою Лігою чемпіонів, розгромно поступився "Манчестер Сіті" – 1:4.

Відкрити рахунок у матчі вдалось "гірниками". Гол у ворота господарів забив Чех після передачі Мудрика на 18-й хвилині. Команди пішли на перерву з мінімальною перевагою "Шахтаря", однак ударів у моментів було більше у англійців.

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"Шахтар" втримав переможний рахунок до перерви, а от в другому таймі команда "посипалася". Спочатку Тейлор Річардс на 54-й хвилині відновив паритет у матчі, а на 63-й вже вивів "містян" уперед, впевнено реалізувавши пенальті. Донеччани не встигли оговтатися, як "небесно-блакитні" ще двічі засмутили гостей зусиллями Бенджаміна Гарре та Лоренцо Гонсалеса.

"Шахтар" втратив усі шанси на вихід із групи F. Після 4-х турів в активі "гірників" лише одне очко і остання позиція. Натомість "Хоффенхайм", "Ліон" і "Манчестер" Сіті мають 9, 7 і 4 пункти відповідно.

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