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      "Шахтар" розгромно поступився "Манчестер Сіті" у Юнацькій лізі УЄФА

      103 Читать новость на русском
      Манчестер Сіті U-19 – Шахтар U-19 огляд матчу
      Манчестер Сіті U-19 – Шахтар U-19 огляд матчу / twitter.com/FCShakhtar

      "Шахтар" в рамках 4-го туру групового етапу Ліги УЄФА, яку ще називають юнацькою Лігою чемпіонів, розгромно поступився "Манчестер Сіті" – 1:4.

      Відкрити рахунок у матчі вдалось "гірниками". Гол у ворота господарів забив Чех після передачі Мудрика на 18-й хвилині. Команди пішли на перерву з мінімальною перевагою "Шахтаря", однак ударів у моментів було більше у англійців.

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      "Шахтар" втримав переможний рахунок до перерви, а от в другому таймі команда "посипалася". Спочатку Тейлор Річардс на 54-й хвилині відновив паритет у матчі, а на 63-й вже вивів "містян" уперед, впевнено реалізувавши пенальті. Донеччани не встигли оговтатися, як "небесно-блакитні" ще двічі засмутили гостей зусиллями Бенджаміна Гарре та Лоренцо Гонсалеса.

      "Шахтар" втратив усі шанси на вихід із групи F. Після 4-х турів в активі "гірників" лише одне очко і остання позиція. Натомість "Хоффенхайм", "Ліон" і "Манчестер" Сіті мають 9, 7 і 4 пункти відповідно.

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      Теги: Спорт Футбол Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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