"Шахтар" розпочав підготовку до матчу з "Динамо" за Суперкубок України
Донецький "Шахтар" розпочав фінальну фазу підготовки до матчу проти київського "Динамо" за Суперкубок України.
Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.
Читайте також: Став відомий гонорар переможця Суперкубка України з футболу
15 липня ранкове півторагодинне тренування на заміській базі "Святошин" було розділена на дві частини: спочатку футболісти пройшли контрольне тестування на швидкість на коротких дистанціях, а потім кінець тренування Паулу Фонсека цілком присвятив тактичним вправам.
Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Динамо" відбудеться 21 липня в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Початок о 21:00.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Паралімпіада-2018: медальний залік18 березня , 09:05
Що окупанти зараз роблять з "Кримським мостом": свіжі відео, фото24 квітня , 18:47