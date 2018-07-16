"Шахтар" розпочав підготовку до матчу з "Динамо" за Суперкубок України

Донецький "Шахтар" розпочав фінальну фазу підготовки до матчу проти київського "Динамо" за Суперкубок України.

Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Читайте також: Став відомий гонорар переможця Суперкубка України з футболу

15 липня ранкове півторагодинне тренування на заміській базі "Святошин" було розділена на дві частини: спочатку футболісти пройшли контрольне тестування на швидкість на коротких дистанціях, а потім кінець тренування Паулу Фонсека цілком присвятив тактичним вправам.

Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Динамо" відбудеться 21 липня в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Початок о 21:00.