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00:38, 14 липня
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"Шахтар" розпочав підготовку до матчу з "Динамо" за Суперкубок України

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Донецький "Шахтар" розпочав фінальну фазу підготовки до матчу проти київського "Динамо" за Суперкубок України.

Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

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15 липня ранкове півторагодинне тренування на заміській базі "Святошин" було розділена на дві частини: спочатку футболісти пройшли контрольне тестування на швидкість на коротких дистанціях, а потім кінець тренування Паулу Фонсека цілком присвятив тактичним вправам.

Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Динамо" відбудеться 21 липня в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Початок о 21:00.

Теги: Новини спорту Динамо Шахтар Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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