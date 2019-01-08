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      "Шахтар" розпочав продаж квитків на матч Ліги Європи проти "Айнтрахта": ціни

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      "Шахтар" розпочав продаж квитків на матч Ліги Європи проти "Айнтрахта": ціни

      14 лютого в Харкові відбудеться перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Айнтрахт". Квитки на цю гру надійшли у продаж.

      У вівторок, 8 січня, стартував продаж квитків лише для власників абонементів. Придбати їх можна лише онлайн на сайті "Шахтаря". При цьому до 13 січня власники абонементів можуть скористатися пріоритетним правом купівлі за спеціальною ціною: -20% від вартості квитка у вільному продажу.

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      Вже 14 січня розпочнеться вільний продаж. Їх можна буде придбати як у касах ОСК "Металіст", так і на сайті "Шахтаря", у мобільному додатку Shakhtar Tickets, на квиткови[ сайтах-партнерах клубу та у роздрібній торговельній мережі Харкова. Вартість квитків категорії Standard: 50, 100, 150, 200, 250 і 350 гривень. Також можна придбати квитки категорій Shakhtar Lounge, Club 1936, SkyUp Club, Sky Box та Roof Club. Їх варість – від 500 гривень.

      Матч "Шахтар" – "Айнтрахт" відбудеться 14 лютого. Початок матчу на ОСК "Металіст" о 22:00. Матч-відповідь – 21 лютого.

      Теги: Футбол Спорт Шахтар Ліга Європи
      Джерело: 24 Канал
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