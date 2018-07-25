"Шахтар" розпочне сезон без Ісмаїлі та Кривцова, але з Тайсоном

25 липня "Шахтар" матчем проти "Десни" розпочне сезон в Прем'єр-лізі сезону 2018/19.

Вранці 25 липня підопічні Паулу Фонсеки вирушили до Чернігова без Сергія Кривцова та Ісмаїлі. Про це повідомив офіційний сайт "гірників".

Читайте також: Палкін розповів про пошкодження "Донбас Арени" внаслідок вибуху в Донецьку

Головний тренер "Шахтаря" не включив до попередньої заявки на гру Сергія Кривцова, який отримав пошкодження в поєдинку Суперкубка з київським "Динамо" та Ісмаїлі, який пропустить поєдинок через дискваліфікацію.

Склад "Шахтаря" на матч проти "Десни":

Воротарі: Андрій П'ятов, Олексій Шевченко;

Захисники: Богдан Бутко, Олег Данченко, Давид Хочолава, Ярослав Ракицький, Микола Матвієнко;

Півзахисники: Алан Патрік, Тарас Степаненко, Майкон, Марлос, Маркіньос Сіпріано, Віктор Коваленко, Тайсон, Фернандо, Сергій Болбат, Дентіньо, Андрій Тотовицький;

Нападник: Жуніор Мораес.

Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Десна" відбудеться 25 липня у Чернігові. Початок о 19:00.