"Шахтар" щедро заплатить за перспективного нападника

Донецький "Шахтар" і ще декілька європейських клубів ведуть боротьбу за нападника "Греміо" Рондінеллі Да Сілву. Саме "гірники" мають найбільше шансів підписати гравця.

Донецький клуб проявляє серйозний інтерес до 19-річного футболіста, який ще не грав за основну команду, інформує Globoesporte.

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На футболіста також претендують російський ЦСКА та німецький "Вольфсбург". Проте, за інформацією видання, жоден клуб поки не робив офіційну пропозицію "Греміо

"Шахтар" є фаворитом і готовий запропонувати за Да Сілву 3,5 млн євро. Інші деталі пропозиції поки невідомі.

Водночас бразильський клуб "Греміо" відмовив "Шахтарю" у продажу 18-річного нападника Тете за 12 мільйонів євро. Український клуб запропонував за гравця 12 мільйонів євро, однак ця сума не влаштувала керівництво бразильців, яке бажає виручити за форварда більшу суму.

Раніше донецький клуб оголосив про придбання півзахисника ізраїльського "Маккабі" з Петах-Тікви Манора Соломона, підписання нападника "Карпат" Данила Сікана та перехід захисника "Олександрії"Валерія Бондаренка.

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