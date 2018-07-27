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"Шахтар" та "Динамо" проти новачків, бій претендентів на бронзу: анонс матчів 2-го туру УПЛ

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Анонс матчів 2-го туру УПЛ 28-29 липня 2018 року
Анонс матчів 2-го туру УПЛ 28-29 липня 2018 року

У суботу, 28 липня, стартує 2-й тур УПЛ. Гранди зіграють матчі з новачками, а претенденти на бронзові медалі зіграють матч між собою.

Олександрія – Зоря.

Субота, 28 липня. Олександрія, стадіон Ніка". Початок о 17:00. Трансляція: "Футбол 2"

"Зорі" знову випаде відкривати тур. Тільки цього разу в Олександрії матчем проти місцевої однойменної команди. Обидва клуби розпочали чемпіонат з перемог, забивши у ворота суперників по два голи – "Олександрія" на виїзді обіграла "Карпати", а "Зоря" на домашньому полі здобула вольову перемогу над "Маріуполем".

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Команди по закінченні першої частини чемпіонату можуть претендувати на потрапляння у першу шістку. Також цікаво буде глянути на протистояння тренерів – Володимира Шарана і Юрія Вернидуба.

Львів – Динамо

Субота, 28 липня. Львів, "Арена Львів". Початок о 19:30. Трансляція: "Футбол 1"

Перший домашній матч ФК "Львів" зіграє проти київського "Динамо". У попередньому турі львів’яни вже обіграли один київський клуб на виїзді – "Арсенал-Київ". "Динамо" ж за порожніх трибун розібралося з "Ворсклою".

Для ФК "Львів" цей матч має стати перевіркою їхніх амбіцій (керівництво клубу заявляло про третє місце в УПЛ). Для "Динамо" це буде третій матч за вісім днів – чи готові фізично гравці киян до такого темпу вже з початку чемпіонату?

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Олімпік – Ворскла

Неділя, 29 липня. Київ, стадіон "Динамо" ім. В. Лобановського. Початок о 17:00. Трансляція: "Футбол 1"

Донеччани доволі невдало з’їздили в Одесу, де програли місцевому "Чорноморцю". Клуб, який зазнав чималих змін за літнє трансферне вікно, не зумів навіть зіграти у нічию (Балашов на 84-й хвилині не реалізував пенальті). Тож команда прагнутиме перемоги.

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Бронзовий призер попереднього чемпіонату розпочав новий сезон матчем проти "Динамо". На важкому полі (у Києві в цей день пройшла гроза і дощ не переставав падати під час матчу) полтавчани поступилися через помилку голкіпера. Хоча і гри попереду, щоб претендувати хоча б на нічию не показали. Також не вщухають слухи про фінансові проблеми у клубі (гравці готові були бойкотувати матч проти "Динамо"). Тож поки невідомо, яку гру продемонструють обидві команди у цьому матчі.

Карпати – Чорноморець

Неділя, 29 липня. Львів, стадіон "Україна". Початок о 17:00. Трансляція: ZIK

Перед початком кожного сезону "Карпатам" видається чималий кредит довіри. Але замість цього команда в останні сезони більше бореться за виживання, аніж за єврокубки. Новий сезон "леви" розпочали з домашньої поразки "Олександрії". Попереду домашній матч з "Чорноморцем".

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Одесити з "дивом" потрапили в УПЛ. Програвши у перехідних матчах "Полтаві", новий сезон "моряки" мали розпочинати в Першій лізі. Однак через розпуск полтавського клубу, "Чорноморець" вернули в УПЛ. Хоча до цього команду покинула частина гравців. Та це не завадило оновленій команді в першому матчі перемогти "Олімпік".

Варто зазначити, що цей матч мав відбутися в Одесі. Але через концерт Олега Винника на стадіоні "Чорноморець" гру перенесли до Львова. Відтак "Карпати" перші чотири матчі нового сезону зіграють на власному полі.

Маріуполь – Десна

Неділя, 29 липня. Маріуполь, стадіон імені В. Бойка. Початок о 19:30. Трансляція: "Футбол 2"

Гравці "Маріуполя" матимуть три дні на підготовку до матчу проти "Десни". У четвер, 26 липня, команда зіграла виїзний матч Ліги Європи проти "Юргордена". Зі Швеції "Маріуполь" повернувся з позитивним результатом. Зігравши у нічию.

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"Десна" ж мала на один день більше, щоб підготуватися до цього матчу. Через Суперкубок України, чернігівська команда перший матч в еліті українського футболу зіграла в середу, 25 липня. Вдома "Десна" приймала донецький "Шахтар". Матч був доволі неоднозначний. Все через незарахований гол чернігівської команди.

Шахтар – Арсенал-Київ

Неділя, 29 липня. Харків, "Металіст Арена". Початок о 19:30. Трансляція: "Футбол 1"

Після матчу з "Десною", "Шахтар" екзаменуватиме в УПЛ ще одного новачка. Цього разу "Арсенал-Київ". Після доволі слабкої гри проти ФК "Львів", поки незрозуміло, чим "каноніри" збираються дивувати "гірників". Якщо Фабріціо Раванеллі не вдасться налагодити гру своєї команди, у матчі можна очікувати й розгромний рахунок.

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Теги: Динамо Новини спорту УПЛ Шахтар Зоря Ворскла
Джерело: 24 Канал
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