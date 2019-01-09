"Шахтар" у будь-який момент може підсилитися нападником збірної України

Віце-президент полтавської "Ворскли" Олег Лисак розповів про можливі кадрові зміни в команді. Зокрема, функціонер прокоментував позицію нападника в клубі.

За його словами, клуб у будь-який момент може втратити 25-річного Владислава Кулача.

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"У нас є три нападники, чи потрібен четвертий – треба думати. До того ж багато що залежатиме від позиції "Шахтаря" по Владиславу Кулач. Там такі умови орендної угоди, що вони можуть у будь-яку хвилину забрати футболіста й розвивати його в іншому напрямку", – цитує Лисака "Полтавщина Спорт".

Відзначимо, що в поточному сезоні Кулач провів за "Ворсклу" 19 матчів у всіх турнірах. У його активі 6 голів та 1 результативна передача. За даними Ttransfermarkt, його трансферна вартість складає 900 тис. євро.

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