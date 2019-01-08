"Шахтар" в кроці від підписання футболіста збірної Ізраїлю

"Шахтар" близький до завершення угоди по вінгеру "Маккабі Патах-Тікви" Манор Соломону.

19-річний гравець найближчим часом стане футболістом "Шахтаря", стверджує ізраїльське видання sport1.maariv.

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За інформацією джерела, Соломон уже прибув в Україну, де найближчим часом повинен узгодити останні деталі контракту і пройти медогляд.

Також повідомляється, що чемпіон України викупить 85% прав на футболіста за 6 мільйонів євро, а контракт з гравцем буде підписаний на 4 роки.

До слова, влітку Манором всерйоз цікавилась "Бенфіка". Португальці запропонували "Маккабі" 5 млн євро, однак отримали відмову.

У поточному сезоні Соломон зіграв за "Маккабі Петах-Тіква" 12 матчів та забив 2 голи.

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