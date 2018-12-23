"Шахтар" відмовився купувати 20-річного півзахисника через травму

Екс-тренер львівських "Карпат" Ігор Йовічевіч, який нині працює з другою командою загребського "Динамо", розповів, чому "Шахтар" не підписав контракт з Ніколою Моро.

Українська команда в січні цього року проявляла інтерес до 20-річного центрального півзахисника "Динамо" З.

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"З того моменту, коли "Шахтар" проявив інтерес до Моро, він через пару днів порвав хрестоподібні зв'язки й шість місяців не грав. Зараз Нікола повертається, пару ігор провів за мою команду і дуже вдало. Видно, що він став міцнішим", – сказав тренер в ефірі FootballHub.

Нікола Моро є вихованцем "Динамо" З. До матчів за першу команду на постійній основі залучається з кінця 2016 року. За цей час він встиг провести 56 матчів та забити 5 голів.

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