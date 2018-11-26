"Шахтар" використає всі сили, щоб перемогти "Хоффенхайм", – Паулу Фонсека

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека на передматчевій прес-конференції поділився очікуваннями від матчу з "Хоффенхаймом" в Лізі чемпіонів.

Зокрема, Фонсека підкреслив важливість майбутньої гри для обох команд.

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Завтрашній матч буде цікавим, для обох команд вирішальним, постараємося використовувати всі наші сили і зброю, щоб завтра перемогти. Для нас дуже важливо завтра перемогти і пройти далі. Думаю, це було б важливим для будь-якої команди. Для нас найголовніше – завтрашній матч. Важливо перемогти, будемо ми в Лізі чемпіонів або Лізі Європи – подивимося далі. Ми налаштовуємося на завтрашню гру і думаємо покроково,

– сказав головний тренер "Шахтаря".

Зазначимо, "гірники" не зможуть вийти в плей-оф Ліги чемпіонів, якщо в паралельному поєдинку виграє "Ліон", або якщо обидва матчі групи завершаться внічию.

Нагадаємо, що матч "Хоффенгайм" – "Шахтар" відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок гри – о 22:00.

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