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      "Шахтар" використає всі сили, щоб перемогти "Хоффенхайм", – Паулу Фонсека

      54 Читать новость на русском
      Паулу Фонсека
      Паулу Фонсека / Getty Images

      Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека на передматчевій прес-конференції поділився очікуваннями від матчу з "Хоффенхаймом" в Лізі чемпіонів.

      Зокрема, Фонсека підкреслив важливість майбутньої гри для обох команд.

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      Завтрашній матч буде цікавим, для обох команд вирішальним, постараємося використовувати всі наші сили і зброю, щоб завтра перемогти. Для нас дуже важливо завтра перемогти і пройти далі. Думаю, це було б важливим для будь-якої команди. Для нас найголовніше – завтрашній матч. Важливо перемогти, будемо ми в Лізі чемпіонів або Лізі Європи – подивимося далі. Ми налаштовуємося на завтрашню гру і думаємо покроково,
      – сказав головний тренер "Шахтаря".

      Зазначимо, "гірники" не зможуть вийти в плей-оф Ліги чемпіонів, якщо в паралельному поєдинку виграє "Ліон", або якщо обидва матчі групи завершаться внічию.

      Нагадаємо, що матч "Хоффенгайм" – "Шахтар" відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок гри – о 22:00.

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      Теги: Футбол Спорт Ліга чемпіонів Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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