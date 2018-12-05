"Шахтар" випустив епічний ролик до вирішального матчу Ліги чемпіонів: відео
Напередодні матчу шостого туру Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Ліон" донецький клуб випустив вражаючий промо-ролик.
12 грудня на НСК "Олімпійський" зіграють свій матч у Лізі чемпіонів "Шахтар" та "Ліон", які мали грати цей матч в Харкові на стадіоні "Металіст".
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24 Канал писав, що причиною перенесення матчу з Харкова до Києва стало запровадження воєнного стану у Харківській області. В УЄФА заявили, що вони не проводитимуть матчі у таких регіонах.
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Джерело: 24 Канал
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