"Шахтар" випустив епічний ролик до вирішального матчу Ліги чемпіонів: відео

Напередодні матчу шостого туру Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Ліон" донецький клуб випустив вражаючий промо-ролик.

12 грудня на НСК "Олімпійський" зіграють свій матч у Лізі чемпіонів "Шахтар" та "Ліон", які мали грати цей матч в Харкові на стадіоні "Металіст".

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24 Канал писав, що причиною перенесення матчу з Харкова до Києва стало запровадження воєнного стану у Харківській області. В УЄФА заявили, що вони не проводитимуть матчі у таких регіонах.

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