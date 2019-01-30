"Шахтар" вирішив відпустити ще одного важливого оборонця

Донецький "Шахтаря", який нещодавно продав у російський "Зеніт" Ярослава Ракіцького, незабаром відпустить ще одного важливого оборонця. Тренерський штаб "гірників" більше не розраховує на Олега Данченка.

Захисник "Шахтаря" Олег Данченко не полетів на другий зимовий збір з "гірниками".

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За інформацією "Футбол 1/2" він найближчим часом змінить команду. Захисник буде відданий в оренду, а назва нового клубу Данченка поки невідома.

Зазвичай "Шахтар" віддає своїх гравців в оренду в "Маріуполь" або ж бельгійським клубам.

Взимку 2018 "Шахтар" віддавав Данченка в оренду російському "Анжи". У цьому сезоні Олег зіграв за "Шахтар" у 12 матчах. На його рахунку гол та результативна передача.

Якщо Данченко покине "Шахтар", то в донецькому клубі залишиться 7 номінальних захисників. Перевага Данченка в тому, що футболіст може закрити два фланги захисту.

Раніше донецький клуб оголосив про придбання півзахисника ізраїльського "Маккабі" з Петах-Тікви Манора Соломона, підписання нападника "Карпат" Данила Сікана та перехід захисника "Олександрії" Валерія Бондаренка.

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