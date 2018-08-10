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Шахтар – Ворскла: прогноз букмекерів на матч Чемпіонату України

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Шахтар – Ворскла прогноз букмекерів на матч Чемпіонату України 11 серпня
Шахтар – Ворскла прогноз букмекерів на матч Чемпіонату України 11 серпня

У матчі 4-го туру УПЛ донецький "Шахтар" прийматиме полтавську "Ворсклу". У цьому матчі зійдуться команди, які минулого сезону посіли перше та третє місця, відтак представлятимуть Україну в єврокубках вже цієї осені.

Обидві команди мають по шість очок (дві перемоги у перших трьох турах). Попри це, "Ворскла" у цьому матчі є явним аутсайдером.

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На PariMatch коефіцієнт на перемогу "Шахтаря" – лише 1,15. У той час як на "Ворсклу" – 29,6. Нічия у матчі – 6,70. Варто додати, що букмекерська контора не приймає ставки на те, що "Шахтар" у цьому матчі не програє (перемога або нічия).

Значно менший коефіцієнт на перемогу "Ворскли" дає "Фаворит спорт" – 21,00. У той час як на "Шахтар" майже без змін – 1,14. Зате значно більший коефіцієнт на нічию – 8,25. Як і в попередній букмекерській конторі, тут не приймають ставку на те, що "гірники" не програють цю гру.

Експерти з Marathon bet на "Шахтар" виставили коефіцієнт 1,156. На гостей – 23,00. Нічия між цими командами – 7,50. 

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Нагадаємо, матч між "Шахтарем" та "Ворсклою" відбудеться у суботу, 11 серпня, у Харкові на ОСК "Металіст". Початок матчу о 19:30.

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Теги: Футбол Новини спорту УПЛ Шахтар ФК Ворскла
Джерело: 24 Канал
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