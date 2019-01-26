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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      "Шахтар" впевнено здобув першу перемогу в новому році: відео

      129 Читать новость на русском
      Шахтар переміг Карабах
      Шахтар переміг Карабах / twitter.com/fcshakhtar

      Донецький "Шахтар" провів другий матч у 2019 році. У Туреччині "гірники" в контрольній грі перемогли азербайджанський "Карабах".

      Шахтар – Карабах 3:1
      Голи:       Мораєс, 26, Марлос, 27, Мудрик, 77 – Зубир, 65

      Читайте також: Легендарний екс-капітан "Шахтаря" став тренером "Зорі"

      У першому таймі за донеччан по голу провели бразилець Жуніор Мораєс та Марлос. Вони забили протягом двох хвилин.

      Відео голу Мораєса

       

       

      Відео голу Марлоса

       

       

      По перерві підопічні Паулу Фонсеки дозволили "Карабаху" скоротити відставання. Зубир у штрафному майданчику обіграв Бутка й пробив у ближній кут з рикошетом від штанги.

      Однак "Шахтарю" вдалося відновити перевагу у два голи. Велінгтон Нем опинився у штрафному й прострілював у центр, воротар відбив перед собою і Мудрик, обігравши голкіпера й захисника, забив у порожні ворота – 3:1.

      Перший матч у 2019 році "Шахтар" розгромно програв хорватському "Хайдуку".

      Наступний товариський матч "Шахтар" зіграє 31 січня проти "Хобро".

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      Теги: Футбол Спорт Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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