"Шахтар" завершує трансфер 19-річного півзахисника

Атакувальний півзахисник ізраїльського "Маккабі Патах-Тікви" Манор Соломон невдовзі може офіційно стати гравцем донецького "Шахтаря".

Делегація українського клубу вже перебуває в Ізраїлі й найближчим часом планує завершити трансфер 19-річного вінгера "Маккабі", повідомляє betnews365.com.

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Раніше повідомлялося, що Соломон підпише контракт на 4 роки, а його річний оклад становитиме 300 тисяч євро. Сума трансферу складе 5,8 мільйона євро, за які "Шахтар" отримає 85% прав на футболіста.

У нинішньому сезоні Соломон провів 12 матчів, в яких забив 2 голи.

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