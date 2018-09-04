"Шахтар" заявив 25 гравців на груповий етап Ліги чемпіонів: список
"Шахтар" у вівторок, 4 вересня, подав офіційну заявку для участі в Лізі чемпіонів.
Головний тренер "гірників" Паулу Фонсека включив в заявку за списком "А" 25 футболістів, інформує прес-служба клубу.
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Заявка "Шахтаря" на груповий раунд Ліги чемпіонів
Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій П'ятов, Олег Кудрик.
Захисники: Богдан Бутко, Сергій Кривцов, Давід Хочолава, Іван Ордець, Ісмаїлі, Микола Матвієнко, Ярослав Ракицький.
Півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон, Дентіньо, Марлос, Алан Патрік, Веллінгтон Нем, Майкон, Маркіньос Сіпріано, Андрій Тотовицький, Сергій Болбат, Віктор Коваленко, Олег Данченко, Фернандо.
Нападники: Жуніор Мораес, Оларенваджу Кайоде.
Свій шлях у Лізі чемпіонів команда Паулу Фонсека почне 19 вересня в домашньому матчі проти "Хоффенхайма".
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