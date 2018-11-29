"Шахтар" офіційно зберіг гравця збірної України

Донецький "Шахтар" зумів продовжити на довгий термін контракт зі своїм лідером.

30-річний Марлос поставив підпис під угодою до 2021 року, інформує "Шахтар".

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Один из лидеров «Шахтера» Марлос подписал новый контракт с клубом!



Узнайте подробности: https://t.co/XqAUrUB8P4 pic.twitter.com/cJOMCujTjf — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 29 листопада 2018 р.

У клубі нагадали, що Марлос перейшов до "Шахтаря" в липні 2014 року. Усього на його рахунку 183 матчі та 52 голи за клуб в усіх турнірах.

Разом з донеччанами Марлос ставав чемпіоном України 2017, 2018 років, володарем Кубка України 2016, 2017, 2018 років та володарем Суперкубка України 2014, 2015, 2017 років.

Як відомо, восени 2017-го Марлос отримав українське громадянство і на сьогодні провів уже 11 матчів за національну збірну країни.

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