"Шахтар" офіційно зберіг гравця збірної України
Донецький "Шахтар" зумів продовжити на довгий термін контракт зі своїм лідером.
30-річний Марлос поставив підпис під угодою до 2021 року, інформує "Шахтар".
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У клубі нагадали, що Марлос перейшов до "Шахтаря" в липні 2014 року. Усього на його рахунку 183 матчі та 52 голи за клуб в усіх турнірах.
Разом з донеччанами Марлос ставав чемпіоном України 2017, 2018 років, володарем Кубка України 2016, 2017, 2018 років та володарем Суперкубка України 2014, 2015, 2017 років.
Як відомо, восени 2017-го Марлос отримав українське громадянство і на сьогодні провів уже 11 матчів за національну збірну країни.
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Джерело: 24 Канал
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