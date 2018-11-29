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      "Шахтар" офіційно зберіг гравця збірної України

      61 Читать новость на русском
      "Шахтар" офіційно зберіг гравця збірної України
      / fcshakhtar

      Донецький "Шахтар" зумів продовжити на довгий термін контракт зі своїм лідером.

      30-річний Марлос поставив підпис під угодою до 2021 року, інформує "Шахтар".

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      У клубі нагадали, що Марлос перейшов до "Шахтаря" в липні 2014 року. Усього на його рахунку 183 матчі та 52 голи за клуб в усіх турнірах.

      Разом з донеччанами Марлос ставав чемпіоном України 2017, 2018 років, володарем Кубка України 2016, 2017, 2018 років та володарем Суперкубка України 2014, 2015, 2017 років.

      Як відомо, восени 2017-го Марлос отримав українське громадянство і на сьогодні провів уже 11 матчів за національну збірну країни.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Шахтар Футбол
      Джерело: 24 Канал
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