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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      "Шахтар" здійснив традиційну прогулянку перед матчем Ліги чемпіонів: фото

      51 Читать новость на русском
      "Шахтар" прогулявся Німеччиною
      "Шахтар" прогулявся Німеччиною / ФК "Шахтар"

      Донецький "Шахтар" здійснив традиційну ранкову прогулянку напередодні виїзного поєдинку у Лізі чемпіонів. На цей раз "гірників" чекає поєдинок проти "Хоффенхайму".

      Український клуб в Німеччині зустріла дощова погода, але трішки тепліша, ніж в Україні.

      Читайте також: Хоффенхайм – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів


      "Шахтар" прогулявся перед матчем Ліги чемпіонів з "Хоффенхаймом"

      Варто зазначити, "гірники" не зможуть вийти в плей-оф Ліги чемпіонів, якщо в паралельному поєдинку виграє "Ліон", або якщо обидва матчі групи завершаться внічию.

      Нагадаємо, що матч "Хоффенгайм" – "Шахтар" відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок гри – о 22:00.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Ліга чемпіонів Шахтар Спорт
      Джерело: 24 Канал
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