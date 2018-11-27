"Шахтар" здійснив традиційну прогулянку перед матчем Ліги чемпіонів: фото

Донецький "Шахтар" здійснив традиційну ранкову прогулянку напередодні виїзного поєдинку у Лізі чемпіонів. На цей раз "гірників" чекає поєдинок проти "Хоффенхайму".

Український клуб в Німеччині зустріла дощова погода, але трішки тепліша, ніж в Україні.

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"Шахтар" прогулявся перед матчем Ліги чемпіонів з "Хоффенхаймом"

Варто зазначити, "гірники" не зможуть вийти в плей-оф Ліги чемпіонів, якщо в паралельному поєдинку виграє "Ліон", або якщо обидва матчі групи завершаться внічию.

Нагадаємо, що матч "Хоффенгайм" – "Шахтар" відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок гри – о 22:00.

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