"Шахтар" здійснив традиційну прогулянку перед матчем Ліги чемпіонів: фото
Донецький "Шахтар" здійснив традиційну ранкову прогулянку напередодні виїзного поєдинку у Лізі чемпіонів. На цей раз "гірників" чекає поєдинок проти "Хоффенхайму".
Український клуб в Німеччині зустріла дощова погода, але трішки тепліша, ніж в Україні.
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"Шахтар" прогулявся перед матчем Ліги чемпіонів з "Хоффенхаймом"
Варто зазначити, "гірники" не зможуть вийти в плей-оф Ліги чемпіонів, якщо в паралельному поєдинку виграє "Ліон", або якщо обидва матчі групи завершаться внічию.
Нагадаємо, що матч "Хоффенгайм" – "Шахтар" відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок гри – о 22:00.
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Джерело: 24 Канал
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