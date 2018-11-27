"Шахтар" зіграв внічию з "Хоффенхаймом" в Юнацькій лізі УЄФА та покинув турнір

"Шахтар" U-19 на виїзді зіграв внічию з "Хоффенхаймом" у матчі 5-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА.

Хоффенхайм U-19 – Шахтар U-19 1:1

Голи: Онана, 55 – Муравський, 31

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На 31-й хвилині "Шахтарю" вдалося вийти вперед – Назарій Муравський дальнім ударом метрів з 23-ти рикошетом від штанги відкрив рахунок забитим м'ячам у Юнацької лізі УЄФА.

Німці відігралися на початку другого тайму – "Хоффенхайму" вдався прорив по правому флангу, в результаті якого Амаду Онана в дотик влучно пробив у ближній кут.

Зазначимо, що для продовження боротьби за путівку в плей-оф "Шахтарю" на виїзді потрібно було обов'язково обігравати "Хоффенхайм" і розраховувати на перемогу "Манчестер Сіті" в гостьовому поєдинку з однолітками з "Ліона".

Після 5-и турів в активі "гірників" лише одне очко і остання позиція. Натомість "Хоффенхайм" та "Ліон" достроково забезпечили собі вихід у плей-оф, у "Манчестер Сіті" залишилось 4 пункти.

Що таке Юнацька ліга УЄФА?

Це футбольне змагання для юнацьких команд 32 клубів, які беруть участь у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА та 32 клубів чемпіонів національних першостей серед юнаків. Турнір створений за зразком південноамериканського Кубка Лібертадорес U-20 і відбувається на постійній основі із сезону 2013/2014 років. Київський клуб бере участь в юнацькій Лізі чемпіонів через шлях національних чемпіонів, де 32 переможці національних чемпіонатів грають стикові матчі. У сезоні 2014/2015 у фінальному матчі грали юнаки донецького "Шахтаря", однак поступилися одноліткам з португальської "Бенфіки".

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