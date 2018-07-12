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"Шахтар" зіграв внічию заключний матч на тренувальних зборах

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"Шахтар" внічию зіграв з "Бешикташем"
"Шахтар" внічию зіграв з "Бешикташем" / ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" зіграв внічию з "Бешикташем" у товариському матчі, який став останнім для "гірників" на тренувальному зборі у Фельдені. Жодна з команд за 90 хвилин не зуміла вразити ворота суперників (0:0).

Таким чином, "гірники" в Австрії провели п'ять товариських матчів, в яких тричі виграли і два рази зіграли внічию.

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Наступний поєдинок "Шахтар" проведе вже в Україні. 21 липня в Одесі на стадіоні "Чорноморець" "гірники" посперечаються з "Динамо" за Суперкубок України.

Нагадаємо, до цього донеччани упевнено здолали віденську "Аустрію" (3:0), голландський "Вітесс" з міста Арнем (4:1) та данський "Брондбю" (3:2).

"Бешикташ" – "Шахтар" 0:0

"Шахтар": П'ятов, Данченко (Бутко, 82), Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі (Матвієнко, 63), Майкон, Степаненко, Марлос, Коваленко (Дентіньо, 82), Фернандо (Болбат, 77), Мораес (Тотовицький, 82) .

Теги: Новини спорту Шахтар
Джерело: 24 Канал
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