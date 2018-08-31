"Шахтар" зіграє матч Ліги чемпіонів при пустих трибунах: подробиці

Дисциплінарний комітет УЄФА покарав суперника донецького "Шахтаря" в групі Ліги чемпіонів французький "Ліон" проведенням двох домашніми поєдинків у єврокубках (другий – умовно) при порожніх трибунах і оштрафував на 100 тисяч євро.

Організація покарала "Ліон" за поведінку фанатів перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги Європи 2017/18 проти московського ЦСКА (2:3). Читайте також: Календар матчів "Шахтаря" у Лізі чемпіонів: дати поєдинків та суперники Тоді французькі фанати явно перейшли межі дозволеного: кидали сторонні предмети на поле, використовували піротехніку, намагалися затіяти бійку. Гра "Ліон" – "Шахтар" розпочнеться 2 жовтня о 22:00 за київським часом. Інший матч без вболівальників "Ліон" проведе проти "Хоффенхайма". Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24