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"Шахтар" зіграє матч Ліги чемпіонів при пустих трибунах: подробиці

203 Читать новость на русском
Стадіон ФК "Ліон"
Стадіон ФК "Ліон"

Дисциплінарний комітет УЄФА покарав суперника донецького "Шахтаря" в групі Ліги чемпіонів французький "Ліон" проведенням двох домашніми поєдинків у єврокубках (другий – умовно) при порожніх трибунах і оштрафував на 100 тисяч євро.

Організація покарала "Ліон" за поведінку фанатів перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги Європи 2017/18 проти московського ЦСКА (2:3).

Читайте також: Календар матчів "Шахтаря" у Лізі чемпіонів: дати поєдинків та суперники

Тоді французькі фанати явно перейшли межі дозволеного: кидали сторонні предмети на поле, використовували піротехніку, намагалися затіяти бійку.

Гра "Ліон" – "Шахтар" розпочнеться 2 жовтня о 22:00 за київським часом. Інший матч без вболівальників "Ліон" проведе проти "Хоффенхайма".

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Теги: Новини спорту Футбол Шахтар Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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