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      "Шахтар" зіграє проти "Хоффенхайму": прогноз букмекерів на боротьбу за плей-офф Ліги чемпіонів

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      "Шахтар" зіграє проти "Хоффенхайму" 27 листопада
      "Шахтар" зіграє проти "Хоффенхайму" 27 листопада / ФК "Шахтар"

      Матч з "Хоффенхаймом" стане для "Шахтаря" ключовим у боротьбі за путівку у весняну частину єврокубків. Причому "гірники" зберігають шанси зіграти не тільки в Лізі Європи, але і в Лізі чемпіонів. Така ж ситуація в групі склалася і для німців. Тож обом командам потрібна лише перемога.

      Тож обом командам зараз потрібна тільки перемога. Інакше про плей-офф Ліги чемпіонів можна забути. А в разі поразки "Шахтар" і зовсім завершить груповий етап на останньому місці. Нагадаємо, що в першому матчі, який відбувся в Харкові, команди зіграли внічию. "Гірники" по ходу зустрічі двічі поступалися в рахунку, але змогли уникнути поразки.

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      Згідно з оцінками аналітиків Parimatch, зараз головний претендент на перемогу – "Хоффенхайм". На користь німців говорить і привезена з України нічия, і те, що тепер слід грати в рідних стінах.

      З іншого боку, якщо говорити про вихід з групи, тут експерти віддають перевагу "Шахтарю" (17% проти 9% у німців).

      Все ж в наступному турі, який відбудеться 12 грудня, "Хоффенхайм" зіграє на виїзді з "Манчестер Сіті", а "Шахтарю" прийматиме вдома "Ліон". Правда, наскільки будуть важливі результати тих матчів залежить від того, як команди зіграють зараз. Це добре розуміють і "гірники", і німці, тому, швидше за все, зроблять все, щоб добути такі важливі три очки.

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      Можна говорити про те, що у "Хоффенхайма" більш значний підбір виконавців. Склад команди портал transfermarkt оцінює в 246,45 мільйонів євро, тоді як "Шахтаря" – в 103 мільйони євро. Зате у "гірників" більш досвідчений тренер – Пауло Фонсека. Проте Юліан Нагельсман (він одного віку з нападником донеччан Мораєсом – обом 31 рік), але вже може похвалитися бронзовими медалями Бундесліги. Так що і недооцінювати його теж не варто.

      "Нічия в домашньому матчі ще нічого не означає, "Шахтарю" реально тепер виграти на виїзді у "Хоффенхайма". Інше питання, що зробити це буде дуже важко. Багато хто чекав, що "Хоффенхайм" буде однією з найслабших команд в цьому розіграші, але виявився міцним горішком. Вдома німці зіграють ще впевненіше. Важливо, щоб до цієї гри всі лідери "Шахтаря" були в оптимальному стані, відновилися ті, у кого були мікротравми. Без них з "Манчестер Сіті" було важко, але, водночас, поразка в Англії мала струсонути команду. У Харкові "Шахтар" дуже довго розгойдувався. Так, був контроль м'яча, але далеко від воріт суперника. Хочеться агресії біля воріт суперника, щоб в цей раз було більше атак гірників і ударів по воротах "Хоффенхайма", – розповів екс-форвард "гірників" Андрія Воробей.

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      Нагадаємо, матч "Хоффенхайм" – "Шахтар" відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок зустрічі о 22:00. Онлайн матчу, відео голів та огляд гри – на сайті 24 Каналу.

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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