"Шахтар" зіткнувся із серйозними кадровими втратами, Фонсека перевірить нових гравців

Донецький "Шахтар" перед поновленням футбольного сезону зіштовхнувся із серйозними кадровими втратами. Наразі в команді тільки три здорових центральні захисники.

У матчі з данським клубом "Хобро", який "Шахтар" переміг, травмувався новачок команди оборонець Валерій Бондаренко.

Читайте також: Соломон забив дебютний гол і допоміг "Шахтарю" здобути розгромну перемогу: відео

"Він підвернув гомілкостоп, травмований і не зможе тренуватися з нами до кінця збору. За тією інформацією, що я маю зараз, Бондаренко вибув на 7–10 днів. Також травмований Ордець. Справді, у нас існує проблема з центральними захисниками. Наразі є лише Хочолава, Кривцов та Матвієнко", – цитує тренера "гірників" клубний сайт.

Фонсека підтвердив, що Іван Ордець також не зможе працювати в загальній групі до кінця збору. "Його відновлення триватиме ще деякий час".

Швидше за все, керманич донеччан викличе на збір нових гравців.

"Побачимо. Ситуація аналізується. Можливо, ще один-два гравці до нас приєднаються", – зазначив португальський фахівець.

Раніше команду покинув лідер захисту Ярослав Ракіцький. Футболіст поповнив лави російського "Зеніту". Саме тому донеччани поквапилися з переходом Валерія Бондаренка з "Олександрії". Спершу клуб домовився із гравцем про перехід влітку.

Лави донеччан також незабаром покине Олег Данченко. Захисник, швидше за все, продовжить кар'єру в іншому клубі на правах оренди.

"Шахтар" уже 14 лютого зіграє перший матч в рамках 1/16 Ліги Європи проти німецького "Айнтрахта".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram