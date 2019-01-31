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      "Шахтар" зіткнувся із серйозними кадровими втратами, Фонсека перевірить нових гравців

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      Валерій Бондаренко травмувався
      Валерій Бондаренко травмувався / fcshakhtar

      Донецький "Шахтар" перед поновленням футбольного сезону зіштовхнувся із серйозними кадровими втратами. Наразі в команді тільки три здорових центральні захисники.

      У матчі з данським клубом "Хобро", який "Шахтар" переміг, травмувався новачок команди оборонець Валерій Бондаренко.

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      "Він підвернув гомілкостоп, травмований і не зможе тренуватися з нами до кінця збору. За тією інформацією, що я маю зараз, Бондаренко вибув на 7–10 днів. Також травмований Ордець. Справді, у нас існує проблема з центральними захисниками. Наразі є лише Хочолава, Кривцов та Матвієнко", – цитує тренера "гірників" клубний сайт.

      Фонсека підтвердив, що Іван Ордець також не зможе працювати в загальній групі до кінця збору. "Його відновлення триватиме ще деякий час".

      Швидше за все, керманич донеччан викличе на збір нових гравців.

      "Побачимо. Ситуація аналізується. Можливо, ще один-два гравці до нас приєднаються", – зазначив португальський фахівець.

      Раніше команду покинув лідер захисту Ярослав Ракіцький. Футболіст поповнив лави російського "Зеніту". Саме тому донеччани поквапилися з переходом Валерія Бондаренка з "Олександрії". Спершу клуб домовився із гравцем про перехід влітку.

      Лави донеччан також незабаром покине Олег Данченко. Захисник, швидше за все, продовжить кар'єру в іншому клубі на правах оренди.

      "Шахтар" уже 14 лютого зіграє перший матч в рамках 1/16 Ліги Європи проти німецького "Айнтрахта".

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      Теги: Спорт Футбол Шахтар Трансфери
      Джерело: 24 Канал
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