Шахтарі на Львівщині протестують через невиплату зарплат: їм заборгували 280 мільйонів гривень

Гірники усіх шахт підприємства "Львіввугілля" влаштували страйк з вимогою повернути зароблені кошти. В результаті вони перекрили міжнародну трасу Львів – Рава-Руська.

Про це стало відомо з Facebook-сторінки голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця.

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Дорогу перекрили у двох місцях: у Волі-Висоцькій протестують близько 60 гірників, а біля Смерекова – 100. Транспорт пропускають кожні 15 хвилин по 10 хвилин, а потім знову зупиняють машини.

Зазначається, що гірники навіть не отримали зарплату за березень та квітень.

Заборгованість по заробітній платі працівникам ДП "Львівугілля" сягає понад 280 мільйонів гривень. До того ж шахтарі стурбовані відсутністю ринку збуту вугілля на енергетику. Майже 80 тисяч тонн вугілля зберігається на аварійних складах шахт, 60 тисяч тонн – на "Центренерго" і ще 20 тисяч тонн – на збагачувальній фабриці "Львівська вугільна компанія",

– йдеться у повідомлення Волинця.

Він додав, що ані представники влади, ані адміністрації не вийшли до шахтарів. "Зараз члени Незалежної профспілки гірників України вирушили до адміністрації ДП "Львіввугілля", – написав Волинець.

Приїзд Президента Володимира Зеленського на шахту "Лісова", після загибелі двох гірників, не змінив ситуацію. "Він обіцяв врегулювати питання щодо виплати заробленого, але досі цього не зробив", – зазначають учасники акції.