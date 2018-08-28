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Шахтарі повернуться до Києва, щоб домогтися відставки Насалика, – нардеп Шахов

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Шахтарі повернуться до Києва, щоб домогтися відставки Насалика
Шахтарі повернуться до Києва, щоб домогтися відставки Насалика / Фото з відкритих джерел

Шахтарі державних вугледобувних підприємств Донецького і Львівсько-Волинського басейнів не отримали обіцяні зарплати і готові йти на Київ з вимогою відправити у відставку міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

Про це заявив народний депутат (партія "Наш Край") Сергій Шахов в ефірі телеканалу NewsOne, коментуючи ситуацію із заборгованістю по зарплаті працівникам держпідприємств.

"Шахтарі готові йти до Києва відстоювати свою позицію. З усіх шахт повністю – і з західної, і зі східної України. Також сьогодні в профспілках стоїть питання про відсторонення міністра Насалика із займаної посади. Так як він не профільний міністр, а саме – кишеньковий міністр олігархів, які сьогодні грабують Україну", – заявив Шахов, зазначивши, що іноземні профспілки шахтарів підтримують акцію протесту українських колег.

За словами народного депутата, обстановка в шахтарських регіонах напружена до межі, тому що люди 5 місяців не отримували зарплати.

"Сьогодні діти голодні. 1-е вересня, шахтарі не можуть купити дітлахам навіть щоденник і ручки з зошитами, або одягнути дитину. І це все накопичується", – сказав нардеп Шахов.

Зарплата шахтарям, за інформацією Шахова, не погашається у зв'язку з тим, що в бюджеті немає грошей, а ті кошти, які виділяються на ремонт шахт, просто розкрадаються.

"Гроші, які виділялися міністром – 131 мільйон гривень – були вкрадені. Було типу закуплено обладнання для відкачки води. Але воно не було закуплено саме у нас в Україні. І про це свідчать усі документи. Далі 300 мільйонів гривень екологічних грошей резервного фонду теж повинні були бути виділені в Луганську області. І в розкраданні грошей брав участь "генерал" (генеральний директор, – "24") "Первомайськвугілля", а також губернатор Луганської області Гарбуз (глава Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз, – "24")", – стверджує народний депутат від партії "Наш край".

Депутат також повідомив, що вже направив депутатські звернення в ГПУ і НАБУ з цих та інших фактів розкрадання мільйонів державних коштів корумпованими чиновниками.

За словами нардепа, крім тотальної корупції на державних шахтах, в Луганській області "зріє другий Чорнобиль".

"Я ще зробив максимум запитів по екологічній катастрофі в Луганській області – воду, яку відкачують з тих шахт, які розташовані в так званій квазі-республіці ЛНР, повністю скидають в річку Сіверський Донець. Ця вода йде в Дніпро. Забруднення екологічне. Другий Чорнобиль зріє", – стверджує Шахов.

Нагадаємо, в квітні Кабінет Міністрів виділив ДП "Первомайськвугілля" понад 131 мільйон гривень на закупівлю 6 спеціальних насосів і проведення робіт з водовідведення для усунення наслідків техногенної катастрофи на шахті "Золоте". Пізніше з'ясувалося, що замість нових насосів на шахту була поставлена ​​техніка невідомого походження.

Керівництво "Південгідромаш" ("Південний завод гідравлічних машин" – єдиний в Україні виробник насосного обладнання для шахт, – "24") висловлювало стурбованість відсутністю реакції з боку правоохоронців щодо фактів поставки контрафактного спецобладнання на державні вугільні підприємства під виглядом продукції бердянського заводу.

Теги: Новини України Новини політики Гроші Новини Києва Ігор Насалик Протести шахтарів Міністерство енергетики
Джерело: 24 Канал
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