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      Шахтарям Львівщини виплатять заборговані зарплати: коли і скільки

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      Шахтарям, які страйкують на Львівщині, виплатять заборговані зарплати
      Шахтарям, які страйкують на Львівщині, виплатять заборговані зарплати / ipress.ua

      Шахтарям, які страйкують на Львівщині, починають виплачувати заборговані зарплати. Так, перший 41 мільйон гривень на погашення заборгованості вже виділили ще 5 червня і він має надійти гірникам 10 або 11 червня.

      Прес-секретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель на брифінгу розповіла, що заборгованість заробітної плати шахтарям державного підприємства "Львіввугілля" почнуть погашати не пізніше 10 червня.

      Читайте також: Наймасштабніші трагедії на шахтах України: загалом загинули понад 500 гірників

      "У середу було виділено 300 мільйонів гривень на зарплати шахтарям. З них перший транш цієї суми – 41 мільйон гривень живих грошей – пройде уже сьогодні або завтра. Але ці гроші не вирішують всього питання заборгованості", – зауважила вона.

      За словами речниці президента, зараз найбільшою проблемою в ситуації є "занадто висока для "Центренерго" вартість вугілля" – 2800 гривень за тонну.

      Зараз проходять переговори між Міністерством енергетики, "Центренерго" та "Львіввугіллям", щоб знизити ціну до 2400 гривень. Ми сподіваємося, що це буде системним вирішенням проблеми,
      – сказала Мендель.

      Президент Зеленський наразі "робить усе можливе, щоб зупинити страйк і покрити борги", але вирішення проблеми залишається в межах повноважень Кабінету Міністрів.

       

      Протести шахтарів на Львівщині: що відомоСитуація з виплатами зарплат шахтарям дуже складна. Гірники в Україні регулярно не отримують гроші та влаштовують мітинги на шахтах і під Адімністрацією Президента.

      Остання акція протесту відбулася 10 червня. На Львівщині близько півсотні гірників держпідприємства "Львіввугілля" перекрили міжнародну трасу Львів – Рава-Руська у селі Смереків, а потім вирушили до адміністрації підприємства. Також шахтарі перекрили дорогу поблизу села Воля-Висоцька.

      Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець зауважує, що на сьогодні заборгованість із заробітної плати шахтарям становить понад 280 мільйоні гривень.

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      Теги: Новини України Новини політики Гроші Юлія Мендель Новини Львова Протести шахтарів
      Джерело: 24 канал
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