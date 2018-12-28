"Шахтарю" доведеться щедро заплатити за новачка

"Олександрія" готова відпустити свого оборонця Валерія Бондаренка в донецький "Шахтар".

Однак клуб з Кіровоградщини все ще не влаштовує нинішня пропозиція "гірників", повідомляє FootBoom.

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За інформацією видання, донеччани зробили пропозицію в розмірі 600 тис. доларів, але згодом підняли її до 800 тис. "Олександрія" ж просить підняти пропозицію до 1 млн доларів.

Відзначимо, що в нинішньому розіграші УПЛ на рахунку Бондаренко 18 матчів, 1 гол і 1 результативна передача.

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