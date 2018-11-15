Шакіра емоційно відсвяткувала гол сина: відео

Відома співачка Шакіра, яка є дружиною гравця "Барселони" Жерара Піке, ледь не зірвала тренування свого сина.

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Колумбійка підтримує дітей навіть на простих тренуваннях. Одне з таких Шакіра відвідала напередодні та опублікувала відео у своєму акаунті Instagram.

Простий гол на тренуванні одного з синів викликав у Шакіри шквал емоцій. Співачка пробігла вздовж бровки з радісними вигуками. Після цього вона була готова зірвати тренування, щоб привітати сина з результативним ударом.