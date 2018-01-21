Шакіра може потрапити за ґрати в Іспанії: відома причина

В Іспанії податкова служба запідозрила колумбійську співачку Шакіру в несплаті податків і направила відповідну скаргу до прокуратури.

Про це з посиланням на джерела в податковій службі країни повідомляє газета La Vanguardia.

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Як зазначає видання, всесвітньо відома співачка проживала в Іспанії з 2011 по 2014 рік із захисником іспанського футбольного клубу "Барселона" Жераром Піке, але при цьому не значилася серед податкових резидентів і не платила податки з доходів, отриманих як в Іспанії, так і за її межами.

"Закон встановлює, що податковий резидент повинен платити прибутковий податок зі своїх доходів, отриманих не тільки на території Іспанії, але і по всьому світу. Розмір такого податку може досягати 24%", – сказано в повідомленні.

Згідно з іспанським законодавством за таку несплату Шакірі може загрожувати штраф або тюремне ув'язненням на термін до двох років.