Шакіра окунфузилась перед фанатами через "нацистський" медальйон: деталі

Колумбійська виконавиця Шакіра в рамках світового туру випустила лінію аксесуарів, серед яких користувачі розгледіли нацистський символ.

Про це повідомляють на The Sun.

Золотий ланцюжок з кулоном вартістю майже 10 доларів нагадав фанатам Шакіри нацистський символ "Чорного сонця", на якому також були додані надписи "Шакіра" і "Всесвітній тур Ельдорадо".

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Медальйон Шакіри з "нацистською символікою"

Багато користувачів звинуватили співачку в необережності використання такої неоднозначної символіки. "Дорога Шакіра, ти знаєш, що твій медальйон зображає важливий нацистський символ, поширений СС під час нацистської епохи?", "Фашистський символ як прикраса для твого міжнародного туру? Ти, серйозно, Шакіра?" та інші дописи залишають фанати в соцмережах.



Цей символ був зображений на підлозі Німецького замку Вевельсбург – музей і

колишнє училище з ідеологічної підготовки офіцерів СС

На скандал в мережі швидко відреагував промоутер туру, який зазначив, що приносить вибачення за випадкову схожість, оскільки на цьому медальйоні насправді зображено доколумбійську символіку.

"Ми щиро перепрошуємо за цю ненавмисну схожість і назавжди прибрали продукт з продажу", – підкреслив промоутер. Після такої заяви медальйон зник з офіційного інтернет-магазину та Facebook.