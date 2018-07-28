23:01
28 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
27°C 19°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
  • вівторок
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Шакіра презентувала сексуальний кліп на запальну пісню: відео

754 Читать новость на русском
Шакіра випустила новий кліп
Шакіра випустила новий кліп / Скріншот

Популярна колумбійська співачка Шакіра презентувала нову запальну пісню "Clandestino", яку вона записала в дуеті з Хуаном Луїсом Лондоньо Аріасом, більш відомим як Малума. Кліп до гарячого треку вийшов досить звабливим.

41-річна Шакіра славиться своїм вмінням танцювати. Вона хизується неймовірною пластичністю на концертах та у відеокліпах. Новий ролик сексапільної артистки не став винятком. 

Читайте також: Леді Гага посвітила грудьми та сідницями в мокрій сукні: пікантні фото 18+

У кліпі на пісню "Clandestino" Шакіра приміряла кілька звабливих пляжних образів. Сама ж назва треку перекладається з іспанської, як "заборонене", тому ролик насичений яскравими та пікантними кадрами. Зокрема, співачка грайливо танцювала на березі океану, змочивши своє тіло водою. Окрім цього, заборонене кохання режисери зобразили сексуальним фліртом Шакіри та Малуми через огорожу. 

Дивіться відео нового кліпу Шакіри на пісню "Clandestino":

 

Реліз пісні відбувся 8 червня, а кліп опублікували в мережі 27 липня. Упродовж дня ролик переглянули понад 3 мільйони користувачів мережі, що вже свідчить про успіх пікантного кліпу.

Теги: LifeStyle Музика Шакіра
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
сьогодні, 22:00 Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
Блог Медіа
Головні новини 28 липня: хода у Києві та бій під Кримським
сьогодні, 21:51 Головні новини 28 липня: хода у Києві та бій під Кримським
Зрада чи перемога: який курс взяли українці?
сьогодні, 19:00 Зрада чи перемога: який курс взяли українці?
Ольга Бродська
Українські ЗМІ: чому в нашій країні важко знайти незаангажоване велике медіа
сьогодні, 17:00 Українські ЗМІ: чому в нашій країні важко знайти незаангажоване велике медіа
Віталій Дейнега
Остап Бендер – как пример того, каким должен быть антикоррупционер
сьогодні, 16:00 Остап Бендер – как пример того, каким должен быть антикоррупционер
Володимир Співаковський
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук