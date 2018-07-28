Шакіра презентувала сексуальний кліп на запальну пісню: відео

Популярна колумбійська співачка Шакіра презентувала нову запальну пісню "Clandestino", яку вона записала в дуеті з Хуаном Луїсом Лондоньо Аріасом, більш відомим як Малума. Кліп до гарячого треку вийшов досить звабливим.

41-річна Шакіра славиться своїм вмінням танцювати. Вона хизується неймовірною пластичністю на концертах та у відеокліпах. Новий ролик сексапільної артистки не став винятком.

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У кліпі на пісню "Clandestino" Шакіра приміряла кілька звабливих пляжних образів. Сама ж назва треку перекладається з іспанської, як "заборонене", тому ролик насичений яскравими та пікантними кадрами. Зокрема, співачка грайливо танцювала на березі океану, змочивши своє тіло водою. Окрім цього, заборонене кохання режисери зобразили сексуальним фліртом Шакіри та Малуми через огорожу.

Дивіться відео нового кліпу Шакіри на пісню "Clandestino":

Реліз пісні відбувся 8 червня, а кліп опублікували в мережі 27 липня. Упродовж дня ролик переглянули понад 3 мільйони користувачів мережі, що вже свідчить про успіх пікантного кліпу.