Шалена радість vs розпач: реакція депутатів на мовний закон у фото

25 квітня – історичний день для України. Народні депутати проголосували за важливий закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Він передбачає, що всі громадяни та ті, хто хоче отримати український паспорт, повинні будуть розмовляти українською.

Закон підтримали 278 народних депутатів. Проти проголосували 38 нардепів, 25 не голосували, а 7 утримались від голосування.

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Напередодні українці навіть запустили флешмоб у соцмережах, вимагаючи від народних обранців проголосувати за рішення. Вже вранці 25 квітня до Ради почали сходитись активісти, письменники, мовознавці та військові з прапорами та плакатами на підтримку мовного закону. На голосування у парламент, аби підтримати депутатів, прийшли екс-президент Віктор Ющенко та почесний патріарх Православної церкви України Філарет.



Віктор Ющенко і патріарх Філарет на засіданні Ради // Facebook Iryna Gerashchenko

Коли законопроект було поставлено на голосування, Рада буквально завмерла в очікуванні рішення. За кілька секунд на табло з'явилась цифра 278 "за", а зала наповнилась радісними та схвальними криками: "Слава Україні" – "Героям Слава!". Також усі присутні заспівали Гімн України.



Депутати співають гімн після прийняття мовного закону // Facebook Iryna Gerashchenko

Проте, не всі народні обранці зраділи прийняттю закону про мову. Депутати від "Опозиційного блоку" та позафракційні, які відверто виступали проти цього рішення, не приховували розчарування.

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Народні депутати щиро раділи прийняттю закону про українську мову: фото

Що змінює новий закон про мову?Українською мовою повинні будуть розмовляти всі громадяни країни та ті, хто хоче стати громадянином держави. Українською говоритимуть у публічному просторі, державному та комунальних секторах, у сфері обслуговування, у підписах та маркуванні товарів та послуг. Це, зокрема, стосується і медичної допомоги, і обслуговування в транспорті, і у публічних закладах. Комп’ютерні програми повинні будуть мати інтерфейс державною мовою та/або англійською мовою або мовами Євросоюзу. У театральних виставах та при дубляжі кінофільмів, на телебаченні, інтернеті та друкованих ЗМІ також використовуватимуть українську.





Новий закон про мову: що він передбачає