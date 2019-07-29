Шалена злива у Києві перетворила вулиці на ріки: фото, відео 17:15, сьогодні 10 Київ накрила потужна злива / Фото з Facebook Київ після обіду 29 липня накрила сильна злива з градом. Через негоду попадали дерева, а вулиці столиці перетворились на великі ріки. Через грозу затопило багато районів Києва. Жителі столиці пересуваються вулицями на надувних матрацах. Новина доповнюється... Картинки-привітання з днем народження: найкраща підбірка сьогодні 9949 Теги: Новини України Джерело: 24 Канал Коментарі powered by lun.ua Новини за сьогодні Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter Вибір редакції Голос Путіна в Раді: хто з прихильників Росії пройшов до українського парламенту сьогодні , 16:01 Внук легендарної Грейс Келлі одружився: промовисті фото сьогодні , 15:24 Американці вивели на орбіту найбільший супутник в історії сьогодні , 14:02 Коментарі Публікації сьогодні , 17:04 На землі, на воді і в повітрі: маневри в районі ООС Володимир Патола сьогодні , 16:01 Голос Путіна в Раді: хто з прихильників Росії пройшов до українського парламенту Світлана Попова 12110 сьогодні , 15:00 Митинги в России и Украине: почуствуйте разницу! Аркадий Бабченко 2170 сьогодні , 14:31 По скільки в Україні продають землю під мораторієм: інфографіка по областях 1171 сьогодні , 14:07 Книга, яку "розмели" українські читачі: як починали герої "Big Money. Принципи перших" Книги для гурманів 568