Шалена злива у Києві перетворила вулиці на ріки: фото, відео

Київ після обіду 29 липня накрила сильна злива з градом. Через негоду попадали дерева, а вулиці столиці перетворились на великі ріки.

Через грозу затопило багато районів Києва. Жителі столиці пересуваються вулицями на надувних матрацах. Новина доповнюється...