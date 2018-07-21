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Шалене кохання Емілі Ратажковскі: модель проявила почуття на публіці з чоловіком: фото

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Емілі Ратажковскі з чоловіком Себастьяном Бір-Маклардом
Емілі Ратажковскі з чоловіком Себастьяном Бір-Маклардом / Фото з відкритих джерел

Популярна американська модель Емілі Ратажковскі показала ніжні світлини з чоловіком Себастьяном Бір-Маклардом.

Ратажковскі опублікувала деякі зі знімків, які зробили папараці у п'ятницю, 20 липня, на своїй сторінці в Instagram.

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Молоде подружжя не приховує своїх шалених почуттів і демонструють обійми та поцілунки під час романтичної прогулянки по Нью-Йорку.

Емілі Ратажковскі з чоловіком Себастьяном Бір-Маклардом

Емілі Ратажковскі з чоловіком Себастьяном Бір-Маклардом

Емілі Ратажковскі з чоловіком Себастьяном Бір-Маклардом

Емілі Ратажковскі з чоловіком Себастьяном Бір-Маклардом
Емілі Ратажковскі з чоловіком Себастьяном Бір-Маклардом

Крім того, Емілі Ратажковскі показала шанувальникам відверте фото з чоловіком в Instagram-сторіз. Дівчина у короткому жовтому платті цілується з Себастьяном, який тримає свої руки на грудях моделі.

Емілі Ратажковскі з чоловіком Себастьяном Бір-Маклардом
Емілі Ратажковскі з Себастьяном Бір-Маклардом / Instagram-сторіз

Нагадаємо, вкінці лютого 2018 року Емілі Ратажковскі приголомшила прихильників несподіваною новиною про одруження з актором та продюсером Себастьяном Бір-Маклардом. До заміжжя пара прозустрічалась всього кілька тижнів, що трішки шокувало підписників зірки. Окрім цього, супермодель відмовилась від традиційного білого плаття, одівши на скромну церемонію стильний костюм від Zara.

Напередодні модель вперше зблизька показала свою обручку, яку їй подарував Себастьян Бір-Маклард на заручини.

Теги: LifeStyle Емілі Ратажковскі Зіркові романи Еротика
Джерело: 24 Канал
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