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      "Шальке" Коноплянки та "Генк" Маліновського зіграли у результативну нічию

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      Євген Коноплянка та Руслан Маліновський
      Євген Коноплянка та Руслан Маліновський / schalke04.de

      "Шальке" Євгена Коноплянки та "Генк" Руслана Маліновського розписали результативну нічию в контрольному поєдинку.

      Хавбек Євген Коноплянка та півзахисник Руслан Маліновський зійшлись у очному поєдинку в рамках спарингу між "Шальке" та "Генком". Обидва українці вийшли у стартовому складі своїх команд.

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      Однак, результативними діями українці так і не відзначилися. А на 63-й хвилині тренери команд замінили Коноплянку і Маліновського.

      Поєдинок у підсумку завершився бойовою нічиєю з рахунком 2:2. У складі "Шальке" забивали Ут і Шопф, а за "Генк" відзначились Троссар і Деваст.

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      Теги: Футбол Спорт Євген Коноплянка Руслан Маліновський Шальке
      Джерело: 24 Канал
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