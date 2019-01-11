"Шальке" Коноплянки та "Генк" Маліновського зіграли у результативну нічию

"Шальке" Євгена Коноплянки та "Генк" Руслана Маліновського розписали результативну нічию в контрольному поєдинку.

Хавбек Євген Коноплянка та півзахисник Руслан Маліновський зійшлись у очному поєдинку в рамках спарингу між "Шальке" та "Генком". Обидва українці вийшли у стартовому складі своїх команд.

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Однак, результативними діями українці так і не відзначилися. А на 63-й хвилині тренери команд замінили Коноплянку і Маліновського.

Поєдинок у підсумку завершився бойовою нічиєю з рахунком 2:2. У складі "Шальке" забивали Ут і Шопф, а за "Генк" відзначились Троссар і Деваст.

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