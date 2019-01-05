"Шальке" Коноплянки вже відсторонив від тренувань трьох футболістів

Головний тренер "Шальке" Доменіко Тедескі відсторонив від тренувань трьох футболістів.

Доменіко Тедескі повідомив, що відразу три одноклубника Євгена Коноплянки не входить в плани клубу на другу частину сезону, інформує Bild.

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У цю трійку входять – захисник Абдул Рахман Баба, хавбек Йоганнес Гайс і нападаючий Франко Ді Санто.

Нагадаємо, що Баба виступає за клуб з Гельзенкірхена на правах оренди, права на нього належать "Челсі". Контракти Гайса і Ді Санто розраховані до літа 2019 року.



Раніше повідомлялося, що Євген Коноплянка також взимку може покинути клуб.

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