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      "Шальке" Коноплянки вже відсторонив від тренувань трьох футболістів

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      Йоганнес Гайс і Франко Ді Санто
      Йоганнес Гайс і Франко Ді Санто / Twitter ФК "Шальке"

      Головний тренер "Шальке" Доменіко Тедескі відсторонив від тренувань трьох футболістів.

      Доменіко Тедескі повідомив, що відразу три одноклубника Євгена Коноплянки не входить в плани клубу на другу частину сезону, інформує Bild.

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      У цю трійку входять – захисник Абдул Рахман Баба, хавбек Йоганнес Гайс і нападаючий Франко Ді Санто.

      Нагадаємо, що Баба виступає за клуб з Гельзенкірхена на правах оренди, права на нього належать "Челсі". Контракти Гайса і Ді Санто розраховані до літа 2019 року.

      Раніше повідомлялося, що Євген Коноплянка також взимку може покинути клуб.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Шальке Євген Коноплянка
      Джерело: 24 Канал
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