"Шальке" Коноплянки вже відсторонив від тренувань трьох футболістів
Головний тренер "Шальке" Доменіко Тедескі відсторонив від тренувань трьох футболістів.
Доменіко Тедескі повідомив, що відразу три одноклубника Євгена Коноплянки не входить в плани клубу на другу частину сезону, інформує Bild.
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У цю трійку входять – захисник Абдул Рахман Баба, хавбек Йоганнес Гайс і нападаючий Франко Ді Санто.
Нагадаємо, що Баба виступає за клуб з Гельзенкірхена на правах оренди, права на нього належать "Челсі". Контракти Гайса і Ді Санто розраховані до літа 2019 року.
Раніше повідомлялося, що Євген Коноплянка також взимку може покинути клуб.
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Джерело: 24 Канал
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