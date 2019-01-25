13:42
25 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гідна компанія для Януковича. Податок на фітнес у Росії
      Вєсті Кремля
      21:54, 24 січня
      Вєсті.UA: Чим ризикує Зеленський. Судний день Януковича
      Вєсті.UA
      19:51, 24 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Шанс припинити війну в України з'явиться після зміни влади на виборах президента, – Новинський

      149 Читать новость на русском
      Вадим Новинський
      Вадим Новинський / nv.ua

      Запорукою закінчення економічної кризи в Україні і поворотною точкою в розвитку стане встановлення миру на Сході країни, можливе тільки після зміни влади на президентських виборах.

      Про це заявив глава фракції опозиційного блоку у Верховній Раді, народний депутат Вадим Новинський, під час участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія).

      За повідомленням на офіційній сторінці фракції в Facebook, Вадим Новинський зазначив, що головна тема обговорення на полях Всесвітнього економічного форуму – глобалізація в епоху четвертої промислової революції, ідею якої описав засновник Всесвітнього економічного форуму, німецький економіст Клаус Шваб.

      "На жаль, Україна зупинилася ще на стадії третьої промислової революції, що приблизно відповідає 70-м рокам минулого століття. Ми нікуди не рухаємося і не розвиваємося, наша економіка стагнує, а звіти уряду про її нібито зростання – на жаль, не більше, ніж маніпуляція зі статистикою. Але нас ніхто в світі не буде чекати. Інвестиції в Україну прийдуть тільки після того, як ми закінчимо війну і почнемо будувати правову державу". Про це він сказав під час "Українського сніданку", організованого Фондом Віктора Пінчука в рамках Всесвітнього Економічного форуму. Темою дискусії про Україну було "Виклики та вибори, які стоять перед Україною в 2019 році напередодні президентської виборчої кампанії".

      Коментуючи шанси на потрапляння до другого туру президентських виборів присутніх на Українському сніданку українських політиків, Вадим Новинський нагадав слова з виступу в Давосі канцлера Німеччини Ангели Меркель про те, що компроміс – це плід відповідальних рішень відповідальних політиків.

      "У наших політиків повинна бути відповідальність перед своєю країною. Я б рекомендував Петру Порошенку взагалі не висувати свою кандидатуру на пост президента, тому що він не виконав жодної зі своїх передвиборчих обіцянок: війна на Донбасі не закінчена, а українці якщо і живуть по-новому, то значно гірше, ніж до його обрання президентом. Він вибачився, що не зміг реалізувати обіцяне, але європейська практика передбачає, що після вибачень він повинен був піти у відставку. А президент цього так і не зробив", – підкреслив Вадим Новинський.

      Теги: Новини політики Вадим Новинський Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
      сьогодні , 13:00 "Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
      Юлія Девда 446
      Протести у Венесуелі: до чого тут Росія?
      сьогодні , 12:01 Протести у Венесуелі: до чого тут Росія?
      Артем Овдієнко 1117
      Зеленський іде в президенти України: що варто знати про кандидата
      сьогодні , 10:00 Зеленський іде в президенти України: що варто знати про кандидата
      Ігор Саджениця 77567
      Сонячна електростанція для дому: результати роботи за повний рік
      сьогодні , 08:40 Сонячна електростанція для дому: результати роботи за повний рік
      Сонячна Соля 2671
      Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду
      24 січня , 23:00 Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду
      Ірина Шиба 1001
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Чому переміг Путін: версія західних ЗМІ
       23 березня 2018 , 12:01
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      Де панують політичні амбіції, елементарна логіка впадає в летаргію, – Джангіров
       12 грудня 2018 , 16:04
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук