Шанс припинити війну в України з'явиться після зміни влади на виборах президента, – Новинський

Запорукою закінчення економічної кризи в Україні і поворотною точкою в розвитку стане встановлення миру на Сході країни, можливе тільки після зміни влади на президентських виборах.

Про це заявив глава фракції опозиційного блоку у Верховній Раді, народний депутат Вадим Новинський, під час участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія).

За повідомленням на офіційній сторінці фракції в Facebook, Вадим Новинський зазначив, що головна тема обговорення на полях Всесвітнього економічного форуму – глобалізація в епоху четвертої промислової революції, ідею якої описав засновник Всесвітнього економічного форуму, німецький економіст Клаус Шваб.

"На жаль, Україна зупинилася ще на стадії третьої промислової революції, що приблизно відповідає 70-м рокам минулого століття. Ми нікуди не рухаємося і не розвиваємося, наша економіка стагнує, а звіти уряду про її нібито зростання – на жаль, не більше, ніж маніпуляція зі статистикою. Але нас ніхто в світі не буде чекати. Інвестиції в Україну прийдуть тільки після того, як ми закінчимо війну і почнемо будувати правову державу". Про це він сказав під час "Українського сніданку", організованого Фондом Віктора Пінчука в рамках Всесвітнього Економічного форуму. Темою дискусії про Україну було "Виклики та вибори, які стоять перед Україною в 2019 році напередодні президентської виборчої кампанії".

Коментуючи шанси на потрапляння до другого туру президентських виборів присутніх на Українському сніданку українських політиків, Вадим Новинський нагадав слова з виступу в Давосі канцлера Німеччини Ангели Меркель про те, що компроміс – це плід відповідальних рішень відповідальних політиків.

"У наших політиків повинна бути відповідальність перед своєю країною. Я б рекомендував Петру Порошенку взагалі не висувати свою кандидатуру на пост президента, тому що він не виконав жодної зі своїх передвиборчих обіцянок: війна на Донбасі не закінчена, а українці якщо і живуть по-новому, то значно гірше, ніж до його обрання президентом. Він вибачився, що не зміг реалізувати обіцяне, але європейська практика передбачає, що після вибачень він повинен був піти у відставку. А президент цього так і не зробив", – підкреслив Вадим Новинський.