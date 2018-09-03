"Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду

Ми два роки боролися за створення закону про незалежність і права Антикорупційного суду відправляти за ґрати корупціонерів з найвищих посад. Сьогодні топ-корупціонери всі як один блокують розслідування Антикорупційного бюро та звинувачення Антикорупційної прокуратури.

Наприклад, справа першого звинуваченого в незаконному збагаченні прокурора зони АТО Костянтина Кулика лише вивчається у Голосіївському районному суді Києва вже 22 місяці.

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За цей час Кулик встиг отримати підвищення від генпрокурора Луценка, орден від президента Порошенка і рішення суду, що мама його дітей, яка з ним живе, не є його жінкою. Останнє важливо для його захисту, бо прокурора звинуватили у незаконному збагаченні саме через появу у його жінки "люксових" квартири і машини, вартість яких значно перевищує їхні доходи.



Справа Кулика про незаконне збагачення лише вивчається судом уже 22 місяці

Нам потрібні судді, які будуть не прикривати топ-корупціонерів, а карати їх згідно з законом. Тим більше, що всі потрібні закони нами для цього ухвалені. Суддя Антикорупційного суду буде отримувати понад 200 тисяч гривень платні. За потреби не лише він, але і його близькі будуть забезпечуватися цілодобовою охороною.

І до суду є шанс потрапити порядній і принциповій людині. Ми виписали закон так, що при відборі суддів Антикорупційного суду ключову роль гратимуть міжнародні експерти, яких делегують Єврокомісія, Світовий банк – незалежні від влади крадіїв міжнародні організації. Так що – якщо ви адвокат або науковець у галузі права з досвідом не менше семи років, подавайте документи до Вищого антикорупційного суду.

Минулого тижня ми вшановували пам'ять загиблих на цій Війні за Незалежність героїв. Вони загинули, у тому числі, за наш шанс створити правосуддя, суспільство, де пануватимуть справедливість.

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Але щоб скористатися цим шансом, кожен з нас має вкласти в це свою волю, свій талант, свої знання.